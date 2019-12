Turcia confirmă că a deportat 110 'terorişti străini' începând din noiembrie Turcia a deportat 110 "combatanti teroristi straini" catre tarile lor de origine incepand de luna trecuta, a confirmat un oficial din Ministerul de Interne vineri pentru DPA.



Din cei 46 de europeni deportati, 21 erau cetateni germani.



Oficialul a confirmat numarul anuntat de agentia de presa de stat Anadolu, potrivit careia au fost trimisi inapoi 13 cetateni francezi si cinci britanici, precum si cate doi resortisanti din Belgia, Olanda, Kosovo si Maroc.



De asemenea, au fost repatriati cate un cetatean din Statele Unite, Grecia, Danemarca, Irlanda si Australia.

