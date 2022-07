Stiri pe aceeasi tema

Șefa diplomației franceze ii cere Turciei „sa aleaga" cu privire la integrarea in NATO a Suediei si Finlandei. Turcia trebuie sa aleaga cu privire la integrarea in NATO a Suediei si Finlandei, cu riscul de a ridica semne de intrebare cu privire la comportamentul sau in cadrul Aliantei, a afirmat duminica

Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

Suedia va incerca sa obtina progrese in discutiile cu Turcia pe tema obiectiilor Ankarei cu privire la cererea de aderare a tarii nordice la NATO, a declarat vineri ministrul suedez de Externe, Ann Linde, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Turcia pentru incalcarea drepturilor omului in cazul detentiei arbitrare a presedintelui filiale turce a Amnesty International, informeaza AFP.

Mii de persoane au ieșit sambata in strada la Istanbul, in Turcia, pentru a protesta fața de condamnarea proeminentei politiciene de opoziție Canan Kaftancioglu, careia au dorit sa ii exprime solidaritatea. Demonstranții au scandat sloganuri precum „drepturi, lege, justiție".

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA. „Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea", a scris Stoltenberg

Finlanda si Suedia ar trebui sa poata ajunge la un acord cu Turcia cu privire la obiectiile Ankarei la aderarea celor doua natiuni nordice la NATO, prin intermediul unor "discutii constructive", a declarat, marti, presedintele finlandez Sauli Niinisto, afirmand ca este "optimist" in acest sens, relateaza

Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala