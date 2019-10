Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a atras miercuri atentia ca obiectivul de a pune capat operatiunii militare pe care o desfasoara Turcia in Siria va fi "extrem de greu" de obtinut, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Obiectivul nostru este de a continua cu partenerii nostri din Uniunea Europeana…

- Dintre cele 186 de persoane retinute de la lansarea ofensivei la 9 octombrie, 24 au fost plasate oficial in detentie, iar 40 au fost eliberate sub control judiciar, in timp ce celelalte sunt in continuare in arest, a precizat Anadolu. Ofensiva turca, a carei tinta sunt fortele kurde din Unitatile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat vehement duminica pe liderul Ciprului de Nord, Mustafa Akinci, dupa ce acesta a formulat rezerve pe cat de rare pe atat de surprinzatoare la adresa ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza luni AFP potrivit Agerpres "Ii…

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- 'Colegii dumneavoastra au cazut sub loviturile unui islam pervertit si aducator de moarte pe care avem datoria sa-l eradicam', a declarat Macron, intr-o tacere apasatoare, in curtea prefecturii de politie unde Mickael Harpon, angajat ca informatician din 2013, si-a ucis colegii, inainte de a fi omorat…

- Cei 41 de inculpati, printre care si sefi de sectie, sunt acuzati de comportament inadecvat in districtele Kadikoy si Atasehir. Anadolu relateaza ca tribunalul competent din Istanbul a acceptat punerea sub acuzare a celor 41 de persoane, fara a furniza amanunte privind acuzatiile exacte. Cursa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit marti pe premierul Republicii Mali, Boubou Cisse, pentru a discuta despre cooperarea in domeniul securitatii, impotriva gruparilor jihadiste, care isi continua atacurile in pofida a mai mult de zece ani de interventie internationala, informeaza AFP…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…