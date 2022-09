Turcia condamnă referendumurile ruse din Ucraina Turcia a condamnat miercuri referendumurile de anexare "ilegitime" ale Rusiei in patru regiuni aflate sub controlul sau in Ucraina, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

