Turcia comemorează puciul militar eşuat din urmă cu cinci ani Turcia comemoreaza, joi, cinci ani de la un puci esuat al unei factiuni a armatei, cu evenimente planificate in toata tara, inclusiv la Istanbul si in capitala Ankara, relateaza DPA.



Parlamentul intentioneaza sa organizeze evenimente comemorative si, mai tarziu in cursul zilei, se asteapta ca presedintele Recep Tayyip Erdogan sa se adreseze oaspetilor, inclusiv familiilor victimelor, la palatul prezidential.



In timpul noptii, o asa-numita "veghe a democratiei" va avea loc in parlament pana la o ceremonie de depunere de coroane de flori in jurul momentului cand cladirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

