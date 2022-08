Turcia: Cinci morți și peste 30 de răniți, după ce un autocar s-a prăbușit într-o prăpastie Un autocar plin cu turiști a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit intr-o prapastie, duminica, in nord-vestul Turciei, iar cel puțin cinci oameni au murit și peste 30 sunt raniți. Conform presei din Turcia, citata de stiri.tvr.ro , accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 8:00, pe autostrada Inegol-Domanich din provincia Bursa, nord-vestul Turciei. Autocarul in care se aflau 47 de persoane plecase de dimineața de la Tavșanli la Mudanya. Dintre acestea, au murit cel puțin 5, iar alte 36 au fost ranite. Patru turiști raniți erau in stare foarte grava, potrivit presei din Turcia. Din primele… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

