In Turcia au loc, astazi, alegeri parlamentare și prezidențiale. Potrivit sondajelor, favorit la șefia statului este candidatul opoziției, Kemal Kilicdaroglu. La un miting organizat ieri la Istanbul, in partea asiatica metropolei, președintele in exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, a cerut vigilența la vot, scrie Rador.

El chiar a acuzat opoziția ca lucreaza cu președintele american, Joe Biden, pentru a-l rasturna. De altfel, una dintre alegațiile lui Erdogan din campania sa electorala a fost aceea ca opoziția se va supune ordinelor din partea Occidentului și va distruge realizarile guvernului…