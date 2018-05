Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a cerut, vineri, Turciei sa nu achizitioneze sistemele de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, atragând atentia ca acestea nu sunt compatibile cu sistemele de aparare ale NATO, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Prezent…

- Consiliul de Securitate al Turciei a transmis, marti, Parlamentului o motiune pentru extinderea starii de urgenta instituita dupa tentativa de lovitura de stat din 2016, a anuntat Bekir Bozdag, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la…