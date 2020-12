Turcia cere teste pentru COVID la intrarea în țară Romanii care vor sa ajunga in Turcia trebuie sa știe ca autoritațile de la Ankara au decis ca toate persoanele care intra in țara trebuie sa aiba un test negativ pentru COVID-19. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor trebui sa faca dovada unui test negativ pentru coronavirus realizat cu cel mult 72 de ore inainte de venirea lor. Teste acceptate sunt cele PCR, iar pasagerii care nu vor putea sa ofere un rezultat negativ la un test PCR nu vor primi permisiunea sa se urce in avioanele cu destinatia Turcia, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

