Ministerul Apararii din Turcia, Hulusi Akar, a cerut NATO sa puna capat „impertinentei" Greciei, pe care o acuza de „provocarea si escaladarea tensiunilor" in Marile Egee si Mediterana, a transmis EFE, citata de Agerpres. „Aceasta atitudine ostila demonstreaza in mod clar ca Grecia a devenit atat de aroganta incat dispretuieste principiile si valorile fundamentale ale […]