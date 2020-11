Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de 6,7 pe Richter produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee, si care s-a resimtit atat in Turcia , cat si in Grecia, a dus la moartea a cel putin 26 de persoane. Zeci de cladiri s-au prabusit, salvatorii cautand inca printre ruine dupa supravietuitori. Potrivit autoritatilor, 24 de persoane…

- UPDATE, 31 octombrie 2020, or 07:49 – Bilantul cutremurului care a avut loc ieri in apropierea orasului turc Izmir a ajuns la 26 de morti si peste 800 de raniti. Majoritatea victimelor, 24 de morti, sunt din Izmir, al treilea oras ca marime al Turciei, unde 17 cladiri s-au prabusit. Seismul, a carui…

