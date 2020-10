Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Turciei si ale Azerbaidjanului echivaleaza cu un „atac terorist” impotriva Nagorno-Karabah, a declarat premierul armean Nikol Pashinyan intr-un interviu pentru Sky News, exprimand opinia ca astfel se continua genocidul armean, relateaza miercuri Reuters, preluata de Agerpres.

- Al doilea oras ca marime al Azerbaidjanului, Gandja, este „sub tirul” fortelor armene, a anuntat duminica Ministerul Apararii de la Baku, in timp ce autoritatile din regiunea separatista Nagorno-Karabah afirma ca au distrus un aeroport militar.

- Turcia merge ”din nou pe calea genocidului” prin faptul ca intervine, alaturi de Azerbaidjan, in conflictul din enclava separatista azera Nagorno Karabah, acuza premierul armean Nikol Pasinian intr-un interviu acordat Le Figaro, relateaza Reuters, potrivit news. ro. Rusia transmitea joi un comunicat…

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP. Apelul intervine pe fondul cresterii numarului de victime…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters. Putin a subliniat necesitatea urgenta…

- Armenia a anunțat ca Turcia a doborat unul din avioanele sale militare, insa Ankara a negat. Erevenul acuza Ankara de ingerinta in confruntarile in curs de desfasurare intre Azerbaidjan si separatistii pro-armeni din Nagorno-Karabah, relateaza AFP, Reuters si RIA Novosti, potrivit Agerpres.

- Armenia a acuzat luni Turcia ca a furnizat sprijin militar direct Azerbaidjanului in confruntarea dintre cele doua foste republici sovietice in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters citata de Agerpres. Ministerul de Externe armean a transmis intr-un comunicat ca Turcia are o "prezenta…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat duminica "profunda ingrijorare" in legatura cu situatia din Nagorno-Karabah, in discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si presedintele azer, Ilham Aliyev, si a lansat un apel la incetarea ostilitatilor, noteaza AFP. …