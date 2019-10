Turcia a calificat marti seara recunoasterea genocidului armean de catre Camera Reprezentantilor drept un act "lipsit de sens", adoptat in contextul actual al politicii interne din SUA si care risca sa afecteze relatiile dintre cele doua tari, informeaza miercuri AFP. "Acest act politic lipsit de sens are drept unici destinatari lobby-ul armean si gruparile anti-turce" se arata intr-un comunicat al ministerului turc de externe. "Credem ca prietenii americani ai Turciei care sunt in favoarea continuarii aliantei si a relatiilor amicale isi vor pune intrebari in legatura cu aceasta eroare grava",…