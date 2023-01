Stiri pe aceeasi tema

- Suedia nu se poate aștepta la sprijinul Turciei pentru aderarea la NATO, ignorind provocarile teroriste. Acest lucru a fost declarat de ministrul turc al Justiției, Bekir Bozdag, transmite agenția Anadolu. Potrivit acestuia, daca Suedia dorește sa obțina o decizie pozitiva a Turciei cu privire la aderarea…

- Suedia și Finlanda și-au depus anul trecut candidatura pentru a adera la NATO dupa invazia Rusiei in Ucraina, dar ofertele lor trebuie sa fie aprobate de toate cele 30 de state membre NATO. Turcia și Ungaria nu au aprobat inca cererile

- Turcia este singurul membru NATO care nu s-a angajat inca sa ratifice aderarea celor doua țari nordice. Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze zeci de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele…

- Guvernul suedez nu va extrada patru persoane cautate de Turcia, despre care sustine ca sunt in legatura cu un cleric din SUA pe care il acuza de tentativa de lovitura de stat in 2016, a informat joi agentia de stiri TT, fara a cita surse, relateaza Reuters. Cererile de extradare au fost facute in 2019…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este optimist și increzator ca Finlanda și Suedia se vor alatura in cele din urma Alianței, in ciuda faptului ca premierul suedez a spus ca Turcia are nevoie de "lucruri pe care nu le pot indeplini" pentru a-și ridica veto-ul asupra aderarii acestor doua…

- Suedia si Finlanda ar putea adera la NATO in 2023, estimeaza secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, dar nu poate garanta acest lucru, decizia depinzand de parlamentele turc si ungar, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Ma astept (ca aderarea sa aiba loc in 2023), dar nu voi garanta data exacta,…

- Șefa guvernului de la Helsinki, Sanna Marin, a declarat vineri, 2 decembrie, in timpul unei vizite in Australia, ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa reziste singura in fața Rusiei, razboiul din Ucraina aratand slabiciunile și erorile acesteia, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres…

- Noul guvern al Suediei se va distanța de miliția kurda YPG in timp ce incearca sa obțina aprobarea Turciei pentru a adera la NATO, a declarat sambata ministrul suedez de Externe. Miliția kurda siriana YPG și ramura sa politica PYD sunt considerate de Turcia extensii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan…