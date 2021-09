Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de o luna a fost vaccinat "din greseala" in Turcia impotriva COVID-19, insa se simte bine de atunci, a dezvaluit joi un medic care i-a urmarit evolutia, provocand o vie emotie in jurul primului caz cunoscut in lume de vaccinare a unui sugar impotriva coronavirsului, relateaza AFP.…

- Aproape 90% dintre parintii din Romania spun ca nu si-au vaccinat copiii impotriva COVID-19 si peste jumatate dintre ei declara ca nici nu doresc sa-i imunizeze. Sunt datele unui sondaj facut de Asociatia Federatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat luni, 23 august, ca 11.690 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cu 6.047 mai multe decat in ziua precedenta. Dintre persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 7.838 au facut prima doza de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, sambata, ca 9.160 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cu 4.074 mai puține decat ziua precedenta.Dintre persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 5.914 au facut prima doza de vaccin, iar…

- 15.606 persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri, 28 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate 15.904 persoane.Dintre cei vaccinați in ultimele 24 de…

- Acesta este primul studiul din Romania și din regiune care evalueaza imunitatea celulara impotriva COVID-19. Demersul MedLife se desfașoara in 4 orașe din țara - București, Brașov, Cluj și Timișoara, fiind vizate mai multe categorii de persoane: cele care au trecut prin boala și nu s-au vaccinat, cele…