- Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a avertizat cu privire la riscul unui razboi mondial, dupa vizite efectuate in China si in Rusia, confirmand interesul Ankarei de a se apropia de tarile BRICS in aceasta situatie, relateaza EFE.In declaratii facute pentru canalul Haberturk TV, seful diplomatiei…

- Turcia și-a exprimat intenția sa fie primita in grupul BRICS, daca nu obține calitatea de membru al Uniunii Europene. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a anunțat dorința Turciei de a intra in grupul BRICS. Principalii membri actuali ai BRICS sunt Brazilia, Rusia, India, China și Republica Sud-Africana.…

- Turcia dorește sa adere la BRICS, iar aceasta chestiune o sa fie discutata la o intalnire a miniștrilor asociației la Nijni Novgorod, a transmis ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. Oficialul turc a facut aceasta declarație din China, acolo unde efectueaza o vizita de lucru.

- Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat vineri, la sfarsitul reuniunii informale a sefilor de diplomatii din Alianta nord-atlantica desfasurate la Praga, ca Turcia sprijina in continuare Ucraina, dar nu vrea ca NATO „sa participe la razboi”, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Navigatia maritima este cea care are cel mai mult de suferit de pe urma actiunilor de bruiaj, spune ministrul Apararii, Angel Tilvar. Precizarile au venit dupa ce presa centrala a prezentat informatii din raportul Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, conform caruia Rusia opereaza printr-un razboi…

- Ministrul de Externe al Ungariei susține ca liderii UE și ai NATO, precum și politicienii de stanga din SUA, aduc riscul unui nou razboi mondial, prin faptul ca ofera sprijin militar Ucrainei. Ministrul de Externe de la Budapesta, Szijjarto Peter, este un colaborator apropiat al premierului Viktor Orban,…

- Statele Unite și-a avertizat aliații cu privire la sprijinul sporit al Chinei pentru Rusia, care include furnizarea de informații geospațiale pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei.