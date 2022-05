Stiri pe aceeasi tema

- Turcia așteapta masuri concrete din partea Suediei cu privire la terorism, spune Erdogan. Mai mult, Erdogan a spus ca ar trebui sa fie ridicat embargoul asupra exporturilor de arme impus Turciei dupa incursiunea sa in Siria in 2019. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inceputul negocierilor de aderare la NATO a celor doua state, Finlanda si Suedia, a fost blocat de Turcia, insa opoziția lui Erdogan și a țarii sale ar trebui sa fie rezolvata printr-un amestec de concesii și presiuni asupra Ankarei, arata o analiza a agenției France-Presse, preluata de Agerpres. Potrivit…

- Autoritatile Federatiei Ruse si Turciei au convenit sa creasca numarul zborurilor de pasageri catre Turcia ale companiilor aeriene rusesti și turcești, a declarat vicepremierul rus Alexander Novak la postul de televiziune "Rusia 24", in urma unei vizite in aceasta țara, relateaza Interfax. Fii…

- Turcia poate fi amenințata cu excluderea din NATO din cauza poziției autoritaților țarii cu privire la apartenența Finlandei și a Suediei la alianța. Subiectul este abordat in materialul editorialistului CNN David Andelman. „Au existat deja multe ginduri despre expulzarea Turciei din NATO, mai ales…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA. „Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea”, a scris Stoltenberg…

- Potrivit The Guardian, Suedia, care dorește sa intre in NATO și care intampina opreliști din partea guvernului turc in ce privește aceasta aderare, a decis sa-și trimita diplomații la Ankara, pentru a iniția și susține un dialog cu turcii. Conform sursei citate, ministrul suedez al apararii, Peter Hultqvist,…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto i-a telefonat presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-i trasmite ca tara nordica va decide sa solicite aderarea la NATO in urmatoarele zile. Conversatia cu Putin „a fost directa”, a declarat acesta intr-un comunicat. Anterior, sambata, Niinisto a respins sugestiile…

- Intr-o discutie cu jurnalistii de dupa summitul NATO, Erdogan a spus ca rezolutiile adoptate de Alianta nu ar trebui percepute ca o amenintare pentru Rusia sau oricare alta tara terta, ci ca masuri de descurajare.Statul membru NATO Turcia are frontiera maritima cu Ucraina si Rusia la Marea Neagra, are…