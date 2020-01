Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia turca a trimis luni la examinare in Parlament o motiune care autortizeaza desfasurarea de militari turci in Libia in sustinerea Guvernului de Uniune Nationala de la Tripoli, aliatul Ankarei, vizat de o ofensiva a maresalului Kahlifa Haftar, puternicul rival al GNA, relateaza AFP, potrivit…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat, joi, ca Turcia va trimite trupe in Libia, la solicitarea statului nord-african si ca, in ianuarie, va prezenta in Parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara. Erdogan a vizitat, miercuri, Tunisia pentru a…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca Turcia va trimite trupe in Libia la solicitarea statului nord-african si ca in ianuarie va prezenta in parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara, informeaza Reuters. Erdogan a vizitat miercuri Tunisia pentru…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…

- SUA sunt foarte preocupate privind o intensificare a conflictului din Libia, in conditiile in care un numar tot mai mare de persoane despre care se crede ca sunt mercenari rusi sustin fortele maresalului Khalifa Haftar in teren, a declarat sambata un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat,…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…