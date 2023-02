Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Turcia analizeaza posibilitatea de a introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru proprietarii gasiti vinovati de majorarea excesiva a chiriilor, dupa ce cutremurele devastatoare de la inceputul unii au lasat milioane de persoane fara locuinta, transmite Bloomberg.

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a continuat sa scada luni, gratie preturilor mici oferite la graul din Rusia. Cotatia graului la bursa de la Chicago a continuat sa scada luni, gratie preturilor mici oferite la graul din Rusia si alte state din bazinul Marii Negre, transmite Bloomberg.

- Peisajul economic deja dificil va agrava catastrofa umanitara provocata de cutremurele care au lovit Turcia, primele estimari ale pagubelor aratand spre o inflatie ridicata si riscuri la adresa bugetului, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Potrivit autoritatii de gestionare a situatiilor de…

- Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria a trecut de 8.700 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru.…

- Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7.8, respectiv 7.5. Numarul victimelor a ajuns deja la cateva mii și crește continuu, pe masura ce sunt gasite tot mai multe trupuri neinsuflețite, relateaza AFP. Turcia…

- Prețul loc u ințelor in Romania a crescut, din 2010 in 2022, cu 20%, potrivit Eurostat. Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2%, iar Romania a consemnat printre cele mai mici majorari de preturi din UE. Pretul mediu al unei locuinte in Romania a crescut, intre primul…

- Incepind cu 1 ianuarie 2023, in Turcia intra in vigoare o taxa pe serviciile de cazare in hoteluri, moteluri și centre de recreere, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg HT. Se observa ca taxa era planificata a fi introdusa la 1 aprilie 2020, dar ideea a fost aminata cu 2 ani din cauza pandemiei…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg.…