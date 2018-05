Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat vineri la Bruxelles in legatura cu preocuparile serioase ale SUA privind decizia Ankarei de a cumpara sisteme de aparare antiaeriana rusesti S-400, care nu sunt compatibile cu sistemul de aparare al NATO, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. 'Secretarul…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a cerut, vineri, Turciei sa nu achizitioneze sistemele de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, atragând atentia ca acestea nu sunt compatibile cu sistemele de aparare ale NATO, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Prezent…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza Reuters si…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Turcia vrea sa continue relatiile bune cu Statele Unite, dar noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, trebuie sa invete ca Ankara merita respect, a afirmat miercuri Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…