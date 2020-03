Turcia si Rusia au convenit detaliile unui armistitiu in regiunea Idlib din Siria, a anuntat vineri ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, care a precizat ca de duminica vor incepe si patrule comune de-a lungul unei sosele importante, transmite Reuters. Turcia si Rusia, care sustin tabere opuse in conflictul din Siria, au convenit in 5 martie incetarea ostilitatilor din nord-estul acestei tari, dupa ce escaladarea recenta a violentelor a dezradacinat aproape un milion de oameni si a adus fortele turce si ruse aproape de o confruntare. Acordul respectiv a fost respectat in mare masura, consemneaza…