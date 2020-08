Turcia a anuntat extinderea operatiunilor sale de explorare de zacaminte gazeifere intr-o zona disputata din Mediterana de Est, in pofida apelurilor Uniunii Europene la dezescaladarea tensiunilor, transmite AFP.



Intr-o notificare maritima (Navtex) emisa in noaptea de sambata spre duminica, marina turca anunta ca nava de foraj Yavuz, desfasurata in largul Ciprului de mai multe luni, va efectua explorari in sud-vestul insulei intre 18 august si 15 septembrie.



'Recomandam cu fermitate sa se evite deplasarile in zona de cautari', a avertizat marina turca in mesaj.

…