Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa nu reprezinta un obstacol pentru exporturile de cereale ucrainene si pentru punerea in aplicare a acordului semnat sub egida ONU, a transmis luni Kremlinul, potrivit AFP cu referire la Agerpres . Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a deplasat marti seara in Turcia, pentru negocieri in sensul facilitarii exporturilor de cereale prin porturile din Marea Neagra, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Soir.

- Ucraina ar putea exporta maximum doua milioane tone de cereale pe luna daca Rusia refuza sa ridice blocada asupra porturilor tarii de la Marea Neagra, a avertizat marti Taras Visotki, adjunctul ministrului pentru Politica Agrara si Alimentatie, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Ucraina incearca cu disperare sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala dar nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un oficial…

- Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News.

- UPDATE 4 Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News. Aceste blocaje sunt considerate…