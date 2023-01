Stiri pe aceeasi tema

- Compania bulgara de gaze Bulgargaz a semnat marti un acord pe termen lung cu firma turca de gaze Botas, care ii ofera acces la reteaua de gaze a Turciei si la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) ale acesteia, transmite Reuters, citata de News.ro.

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a incetinit la 64,27% in decembrie, de la 84,39% luna precedenta, situandu-se la cel mai redus nivel din martie 2022, conform datelor publicate marti de Institutul de Statistica, transmite DPA.

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al vicecampioanei Romaniei, FCSB, a spus ca mai mulți jucatori nu vor mai face parte din planurile gruparii roș-albastre, nu vor face deplasarea in cantonamentul din Turcia și se vor pregati la echipa a doua a clubului. Oficialul roș-albaștrilor a precizat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca țara sa iși va spori prezența diplomatica in Africa anul viitor prin deschiderea a 10 noi ambasade și prin consolidarea legaturilor comerciale cu continentul, informeaza Reuters . Ucraina a incercat, in timp ce opune rezistența in fața invaziei…

- Costul eliberarii actelor permisive pentru operatoriii de transport rutier va fi redus. Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondului rutier și a Legii privind reglementarea prin autorizare a activitații de intreprinzator a fost votat in lectura a doua. Conform proiectului, prețul pentru o autorizație…

- Oficialii occidentali au acuzat Turcia ca creeaza probleme pentru aprovizionarea cu petrol prin Marea Neagra, scrie Financial Times. Poziția lor este ca Ankara inainteaza cereri inutile, neavind niciun motiv real sa blocheze trecerea tancurilor prin strimtorile sale. Cel puțin 22 de petroliere au fost…

- „Speram sa ii convingem pe colegii nostri turci sa se abtina de la folosirea excesiva a fortei pe teritoriul sirian” pentru „a evita escaladarea tensiunilor”, a spus Aleksandr Lavrentiev, trimisul special pentru Siria al liderului rus Vladimir Putin, intr-o declaratie facuta la Astana, capitala Kazahstanului,…

- Reuters mentioneaza insa ca nu au existat informatii despre testarea unei astfel de arme in Iran, desi republica islamica si-a dezvoltat industria de aparare chiar si dupa sanctiunile si embargourile internationale.