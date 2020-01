Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat sambata ca doi straini au fost implicati in tranzitul ilegal prin Istanbul al magnatului decazut al industriei auto Carlos Ghosn, care s-a produs in timpul fugii sale din Japonia in Liban din ajunul Anului Nou, relateaza AFP.

- "Exista doi straini implicati in tranzit", a declarat ministrul turc al justitiei, Abdulhamit Gul, intr-un interviu acordat postului CNN Turk. El nu a furnizat niciun detaliu privind nationalitatea lor sau rolul exact pe care l-au jucat.Carlos Ghosn, fost CEO al Renault si Nissan, a ajuns…

- Ankara, 4 ian /Agerpres/ - Turcia a anuntat sambata ca doi straini au fost implicati in tranzitul ilegal prin Istanbul al magnatului decazut al industriei auto Carlos Ghosn, care s-a produs in timpul fugii sale din Japonia in Liban din ajunul Anului Nou, relateaza AFP. "Exista doi straini implicati…

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un proces, relateaza Agerpres. Ghosn, care a devenit cel mai celebru evadat din Japonia, este judecat…

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un...

- Fuga lui Carlos Ghosn in Liban a declansat o ancheta si mai multe arestari in Turcia. Ghosn, fostul sef al Renault-Nissan care a fugit din Japonia unde se afla in arest la domiciliu, avea doua pasapoarte franceze, unul dintre acestea fiind tinut intr-un seif, a declarat pentru AFP o sursa apropiata…

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban ajutat de o rețea de asociați dupa mai multe saptamani de planificare. Asociații lui Ghosn au vrut sa-l duca pe fostul șef al Nissan și Renault intr-o țara cu un sistem judiciar "mai prietenos", relateaza WSJ, potrivit…

- Fostul presedinte Renault și Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban. „Nu am fugit de justitie, ci de persecutare politica” Fostul presedinte al Renault și Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de…