Stiri pe aceeasi tema

- Inalti oficiali turci au condamnat publicarea miercuri in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand un "efort dezgustator" de a "raspandi rasismul cultural si ura", relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Condamna ferm cele publicate…

- Inalti oficiali turci au condamnat o caricatura publicata miercuri pe coperta saptamanalului satiric francez Charlie Hebdo, in care presedintele Recep Erdogan este tinta ironiilor, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA flagrantul PREMIERA in cazul polițistului care ar…

- Inalti oficiali turci au condamnat publicarea miercuri in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand un ''efort dezgustator'' de a ''raspandi rasismul cultural si ura'', relateaza Reuters. "Condamna…

- "Liderul turc Recep Tayyip Erdogan este persoana care a orchestrat noua escaladare a tensiunilor din Nagorno Karabah", a declarat președintele sirian Bashar Asad pentru presa locala "Lasați-ma sa vorbesc sincer și clar. Erdogan sprijina teroriștii din Siria și Libia, el a fost principalul instigator…

- Cetatenii din Noua Caledonie au votat in majoritate impotriva independentei fata de Franta la referendumul de duminica, insa intr-un procent mai redus decat la consultarea din urma cu doi ani, desi prezenta la vot a fost mult mai mare, relateaza Reuters.

- Un atac terorist cu arma alba a avut loc, vineri, in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, relateaza sambata media de stat, preluate…

- Mai multe mii de femei au manifestat miercuri in toata Turcia pentru a cere guvernului presedintelui Recep Tayyip Erdogan sa nu retraga tara din Conventia de la Istanbul, tratat international menit sa combata violenta in familie, informeaza AFP si dpa. Foto: (c) Murad…