Turcia amendează reţelele sociale pentru nerespectarea legislaţiei Autoritatile turce au impus miercuri o prima serie de amenzi principalelor retele sociale, inclusiv Twitter, Facebook si Instagram, pentru incalcarea unei legi controversate care intareste in mod considerabil puterea autoritatilor pe aceste platforme, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “O amenda de 10 milioane de lire (aproape un milion de euro) a fost impusa furnizorilor de retele sociale Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube si TikTok, care nu si-au desemnat un reprezentant local pana la termenul limita prevazut de lege”, care era 2 noiembrie, a anuntat pe Twitter ministrul adjunct… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eric Schmidt, fostul CEO de la Google, spune ca „excesele” din mediile sociale vor provoca probabil reglementari mai stricte ale platformelor de internet în anii urmatori. Schmidt, care a parasit consiliul de la Alphabet Inc., grupul-mama al luiGoogle în 2019 dar este…

- Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok, le pot prelucra in mai multe feluri inainte de a le publica in cadrul retelei. Functiile de modificare permit utilizatorilor sa grupeze mai multe filmari intr-una singura, sa modifice viteza de redare si…

- YouTube lanseaza o versiune similara cu cea a cunoscutei aplicatii TikTok. Nou serviciu, numit Shorts, va fi activat in cadrul platformei. YouTube va testa mai intai functia in India in urmatoarele zile si apoi se va extinde in mai multe tari in urmatoarele luni, a anunțat compania.Noul produs…

- Cel mai nou produs Facebook, Campus, se doreste a fi o retea sociala privata, in sensul ca in loc sa fie disponibila tuturor, va putea fi folosita doar de studenti. Studentii aceleiasi facultati au in Campus un mediu social doar al lor, in care pot comunica, pot crea si organiza grupuri tematice, pot…

- Comisia Europeana a salutat decizia luata de TikTok, o platforma de socializare pe care se partajeaza materiale video, de a adera la Codul de conduita al UE privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al CE, TikTok…

- HeyNews.ro: Hey Flavia Barbu. Am vrea pentru inceput sa te prezinți și sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. Flavia Barbu: Salut! Ma bucur foarte tare ca mi-ați oferit șansa de a da acest interviu, sunt…

- Telefonul tau merita mai mult! Bucura-l cu ceva special. Ia-ți numarul și telefonul, și treci la Unite . La doar 45 de lei poți avea 10 GB lunar, 350 de minute naționale, convorbiri nelimitate in rețeaua Unite și Moldtelecom și nelimitat pe cele mai populare rețele sociale: Facebook, Messenger, Vkontakte,…

- Odata cu cresterea in popularitate a platformelor precum Facebook, YouTube, Instagram sau TikTok, pare ca bloggingul classic a pierdut din stralucire. Cu toate acestea, detinerea unui blog poate ca nu a fost niciodata mai importanta. Oamenii inca citesc articole, iar algoritmul lui Google sustine masiv…