- ''Vineri, incepem lucrul in comun pe teren cu rusii. Cu alte cuvinte, incepem misiunile de patrulare'', a declarat Erdogan intr-un discurs adresat grupului parlamentar al partidului sau, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), la Ankara.Conform unui acord incheiat saptamana trecuta intre…

- Rusia a informat Turcia ca militantii grupului insurgent kurd Unitatile de Aparare Populara (YPG) s-au retras din zona de securitate instituita de-a lungul frontierei siriano-turca înainte de termenul-limita stabilit de Ankara si Moscova, anunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.„Rusia…

- ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, o ordonat liderilor Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP) sa utilizeze automobile model Volkswagen Passat, dupa ce constructorul auto german a decis sa construiasca in Turcia noua sa uzina din Europa de Est, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Cei 41 de inculpati, printre care si sefi de sectie, sunt acuzati de comportament inadecvat in districtele Kadikoy si Atasehir. Anadolu relateaza ca tribunalul competent din Istanbul a acceptat punerea sub acuzare a celor 41 de persoane, fara a furniza amanunte privind acuzatiile exacte. Cursa…

- Fostul vicepremier turc Ali Babacan va forma un nou partid politic pana la sfarsitul anului pentru a concura impotriva formatiunii politice a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, AKP, anuntandu-si intentiile intr-un interviu aparut marti dupa luni de speculatii, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Comitetul executiv al partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan (AKP, la putere) a decis luni in unanimitate sa il trimita pe fostul premier Ahmet Davutoglu in fata unei comisii disciplinare in vederea expulzarii sale, au informat mai multe media, relateaza AFP. Decizia a fost luata la finalul…