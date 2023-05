Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s-au deschis duminica la ora locala 08:00 (05 GMT) in Turcia, pentru un al doilea tur inedit al alegerilor prezidentiale, in care presedintele aflat la sfarsit de mandat Recep Tayyip Erdogan se confrunta cu social-democratul Kemal Kilicdaroglu, informeaza

- Ziua de duminica, 28 mai 2023, este cea in care candideaza Erdogan contra lui Kilicdaroglu, in turul decisiv al alegerilor prezidențiale din Turcia. Sectiile de votare s=au deschis la ora locala 08:00 (05:00 GMT) si se vor inchide la ora 17:00. La turul al doilea participa doar candidații plasați pe…

- Turcii voteaza duminica, 28 mai, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, avand de ales intre actualul presedinte Recep Tayyip Erdogan si contracandidatul sau Kemal Kilicdaroglu, un scrutin ce va decide daca presedintele isi va prelungi domnia intr-un al treilea deceniu.

- Ultranationalistul Sinan Ogan a anuntat luni ca il va sustine pe presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Turcia, preconizat sa se desfasoare duminica, potrivit France Presse. 'Noi il vom sustine pe Recep Tayyip…

- Contracandidatul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, la cursa prezidentiala din Turcia, si-a inasprit, joi, tonul in privinta migratiei, promitand ca va trimite toti migrantii inapoi in tarile lor, dupa ce va fi ales presedinte, la al doilea tur de scrutin, programat la data de 28 mai.Kemal…

- Noul președinte al Turciei va fi ales in al doilea tur de scrutin. La o zi dupa un prim tur de scrutin extrem de disputat, Turcia se indreapta luni, pentru prima data in istorie, spre un al doilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe 28 mai. Se vor confrunta presedintele Recep Tayyip Erdogan si…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans considerabil pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, in timp ce contracandidatul sau este creditat cu mult mai putine voturi, desi se anunta o cursa…

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar ultimele sondaje sugereaza ca liderul opoziției are o șansa de a se impune in fața actualului șef al statului, deși un al doilea tur de scrutin este probabil. Alegatorii au votat și pentru un nou parlament, iar partidul lui Erdogan ar putea pierde…