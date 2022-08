Turcia acuză „mai multe state NATO” că vor să prelungească războiul din Ucraina Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. ”Exista in Occident mai multe tari care doresc ca razboiul sa continue (in […] The post Turcia acuza „mai multe state NATO” ca vor sa prelungeasca razboiul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

