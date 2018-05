Turcia acuza Israelul de genocid. Erdogan si-a rechemat ambasadorii de la Tel Aviv si Washington

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sustine ca SUA si-au pierdut rolul de mediator in Orientul Mijlociu dupa decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarea ambasadei in acest oras, acuzand totodata Israelul de "terorism de stat" si "genocid".



"Respingem inca o data aceasta decizie (de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului - n.red.), care incalca normele internationale si care intra in contradictie cu deciziile ONU. Ne simtim ca in zilele negre de dinainte de Al Doilea Razboi Mondial", a spus Erdogan, citat de Anadolu.



Statele…