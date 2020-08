Turcia acuză Grecia de "piraterie" în estul Mediteranei Turcia a declarat luni ca Grecia se face vinovata de acte de &"piraterie&", acuzând ca Atena încearca sa &"înarmeze&" o insula demilitarizata din apropierea costei turce, aflata în centrul tensiunilor actuale din estul Mediteranei, relateaza AFP și Washington Post.



AFP a publicat saptamâna trecuta fotografii cu soldați greci sosind pe insula elena Kastellorizo, situata la doi kilometri de coasta Turciei, declanșând furia Ankarei.



&"Inițiativele Greciei de a înarma Meis (n.r. numele turc pentru Kastellorizo) sunt un nou exemplu de piraterie&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei care ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters si AFP. Masurile respective,…

- Erdogan anunța ca Turcia a descoperit resurse semnificative de gaze naturale in Marea Neagra, ce vor contribui la scaderea dependenței de importuri Turcia a descoperit resurse semnificative de gaze naturale in Marea Neagra, care vor contribui la scaderea dependenței de importuri, a declarat, vineri,…

- Grecia și Turcia, state membre NATO, iși disputa o zona maritima din estul Marii Mediterane, dupa ce aici au fost descoperite, in ultimii ani, zacaminte de gaze naturale. Grecia cere intervenția Uniunii Europene, dupa ce Turcia a trimis o nava de exploare a gazelor in zona disputata de cele doua țari.…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Grecia a cerut, marti, organizarea de urgenta a unei reuniuni a Uniunii Europene pe tema Turciei, acuzata ca a initiat activitati de explorare petroliera in zone disputate din estul Marii Mediterane, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, relateaza Mediafax.Citește și: Șefa…

- Gigantul american Amazon majoreaza investitiile si angajeaza inca 1.000 de persoane in Irlanda Gigantul american Amazon va angaja 1.000 de persoane in Irlanda, in urmatorii doi ani, pe fondul cererii in crestere pe segmentul serviciilor de tip cloud. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va…

- Turcia va introduce reglementari pentru a controla platformele social media sau le va închide, a anunțat miercuri președintele Recep Erdogan, accelerând planurile de a cenzura rețelele sociale dupa ce a declarat ca familia sa a fost insultata online, relateaza Reuters.Ministrul Finanțelor,…

- Turcia a ripostat marți la criticile privind intervenția sa în Libia, susținând ca președintele francez Emannuel Macron trebuie sa fi suferit de o „eclipsa a minții” ca sa se opuna sprijinului acordat de Ankara guvernului recunoscut internațional de la Tripoli, relateaza Reuters.Beneficiind…