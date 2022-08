Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a acuzat duminica faptul ca avioane ale sale aflate in misiune in Marea Egee si in estul Marii Mediterane au fost vizate de sistemul de aparare aeriana S-300 al Greciei si a spus ca este vorba de o „actiune ostila”, transmite AFP. Sistemul de aparare aeriana grec desfasurat in Creta „a blocat”…

- Turcia acuza ca avioanele sale aflate in misiune in Marea Egee si in estul Marii Mediterane au fost vizate de sistemul de aparare aeriana S-300 al Greciei si a calificat aceasta acțiune ca fiind "ostila".

- Grecia va extinde treptat un gard de-a lungul frontierei terestre cu Turcia si va spori masurile de supraveghere, ca urmare a cresterii imigratiei ilegale dinspre vecinul sau estic, a anunțat guvernul elen. Decizia a fost luata in timpul unei reuniuni, prezidata de premierul Kyriakos Mitsotakis,…

- Grecia a trimis Statelor Unite o cerere oficiala pentru achiziționarea a 20 de avioane de lupta F-35 fabricate de Lockheed Martin, a declarat joi premierul elen Kyriakos Mitsotakis, citat de Reuters. Turcia, țara aliata in cadrul NATO, dar rivala istorica a Greciei, vrea și ea sa cumpere 40 de avioane…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna, marti, Grecia si Turcia ”sa isi rezolve divergentele din Marea Egee”, pe fondul tensiunii crescute dintre cei doi vecini, relateaza Le Figaro.

- „Avertizam inca o data Grecia sa evite visele, declarațiile și acțiunile care vor duce la regrete, așa cum a facut-o in urma cu un secol, și sa revina la bunul simț”, a scris Erdogan pe Twitter in trei limbi: turca, greaca și engleza. Turcia nu incalca drepturile sau legile nimanui și nici nu lasa pe…

- Ministerul grec de Externe a raspuns joi la ceea ce a numit tentativa Turciei de „revizionism” in Marea Egee dupa declaratiile succesive ale Ankarei punand sub semnul intrebarii suveranitatea Greciei asupra mai multor insule din zona, scrie Agerpres, care citeaza AFP.

- Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, care a fugit in Grecia ca sa scape de o condamnare de zece ani si opt luni, a fost eliberat marti pe cautiune de judecatorii de la Curtea de Apel din Atena, anunta Digi24 . Suma stabilita de judecatori este de 5.000 de euro și trebuie platita pana miercuri.…