Turcia acuză Grecia că încalcă tratatele în Marea Egee Turcia a reafirmat marti ca isi rezerva dreptul de a desfasura exercitii militare in zone largi din Marea Egee, acuzand Atena ca incalca statutul demilitarizat al anumitor insule grecesti, informeaza France Presse. Marina turca a emis avertismentul ca reactie la anuntul Greciei privind manevre aeronavale planificate miercuri in aceasta mare, scena unei vechi dispute intre Ankara si Atena, doi vecini cu relatii tensionate. In trei mesaje publicate pe sistemul maritim de alerta NAVTEX, marina turca sustine ca zonele in care Grecia intentioneaza sa-si desfasoare manevrele se extind in partile revendicate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

