Turcia a condamnat marti afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron care s-a exprimat critic in urma cu o zi cu privire la rolul Ankarei in conflictul din Libia, acuzand Parisul ca toarna gaz pe foc in conflict si 'joaca un joc periculos', potrivit dpa. 'Franta are o responsabilitate semnificativa pentru scufundarea Libiei in haos prin sprijinul pe care il ofera partilor nelegitime de ani', declara Ministerul de Externe turc intr-un comunicat. Macron a acuzat luni Turcia ca 'joaca un joc periculos' in Libia, unde Ankara sustine Guvernul de uniune nationala GNA (cu…