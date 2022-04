Turcia acuză că sunt țări NATO care doresc război de durată în Ucraina Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat ca tari membre NATO doresc un razboi de durata in Ucraina pentru a slabi Moscova.„Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a apreciat seful diplomatiei turce.„Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu, in timp ce negocierile ruso-ucrainene, care ar fi trebuit sa continue online de la ultima intalnire fata in fata de la Istanbul la sfarsitul lunii martie, par sa se fi blocat.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri ca ucrainenii „nu inceteaza sa revina asupra a ceea ce s-a cazut… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

