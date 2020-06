Turcia acuză abordarea "distrugătoare" a Franței în Libia Turcia a acuzat marți o abordare "distrugatoare" a Franței în Libia și acuza Parisul ca încearca sa întareasca prezența Rusiei în aceasta țara devastata de razboaie civile din 2011, scrie AFP.



Aceste afirmații virulente vin la o zi dupa ce președintele francez Emmanuel Macron a acuzat Turcia ca are o "responsabilitate istorica și criminala" în acest conflict.



"Franța, pe care Macron o conduce sau mai degraba nu reușește sa o conduca nu se afla (în Libia) decât pentru a-și urmari interesele cu o mentalitate distrugatoare",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

