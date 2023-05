Stiri pe aceeasi tema

- In semn de recunoștința și regret pentru Proteo, cainele care a murit in timpul misiunilor de cautare, Turcia ii ofera Mexicului un pui de ciobanesc german, care va fi antrenat sa salveze vieți.

- Un cațel ciobanesc german este in drum spre Mexic din Turcia, ca un gest de recunoștința din partea guvernului turc pentru ajutorul pe care cainii de cautare și salvare din Mexic l-au acordat dupa cutremurul din februarie, relateaza BBC.

- Trenuri cu ajutoare pentru sinistratii din Turcia au plecat, aseara, din Bucuresti. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, este vorba despre obiecte de cazarmament, destinate adapostirii temporare a oamenilor care au ramas fara locuinte, in urma cutremurului devastator de luni.…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat marți Comitetul Național pentru Situații de Urgența. In cadrul ședinței desfașurate in sistem hibrid, s-a decis suplimentarea asistenței internaționale pentru Turcia.

- In timp ce cel puțin 45 de țari s-au oferit sa ajute Turcia dupa cutremur, relativ puține s-au angajat public sa ajute Siria. Acum, Israelul spune ca se ofera sa interneze sirieni in spitalele israeliene din nordul țarii, in timp ce in articole de presa din Siria se neaga ca țara a cerut ajutorul…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului. Fii la curent…

- Un grup de studenti romani, aflat intr-un hotel din Turcia, a solicitat ajutorul ambasadei Romaniei pentru a reveni acasa. Apelul a fost facut dupa producerea cutremurului devastator din Turcia. Membrii grupului sunt in siguranta, anunta autoritatile romane.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca Ambasada Romaniei la Ankara a fost contactata pe telefonul de urgenta al misiunii diplomatice de catre un grup de studenti Erasmus, cetateni romani, care se aflau cazati la un hotel din localitatea Kahraman Maras, Turcia, afectata de cutremurul produs…