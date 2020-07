Stiri pe aceeasi tema

Presedintele iranian Hassan Rouhani anunta interzicerea nuntilor si a priveghiurilor, dupa cresterea numarului de cazuri de contaminare cu coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Imediat dupa discursul lui Rouhani, politia din Teheran a anuntat interzicerea nuntilor si a priveghiurilor pana…

Intrerupt mai mult de 3 luni din cauza pandemiei de coronavirus, Campionatul Kazahstanului, reluat miercuri, a fost din nou suspendat timp de cel putin 2 saptamani, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 in tara, informeaza lequipe.fr, relateaza News.ro.

- Ungaria are nevoie de cat mai multi militari instruiti (profesionisti, cu contracte sau in rezerva) a subliniat, joi dimineata, Tibor Benko, ministrul ungar al apararii, la emisiunea matinala "Buna dimineata, Ungaria!" a postului public de radio "Kossuth".

Presedintele american Donald Trump a confirmat ca celula de criza pentru raspunsul la coronavirus condusa de Mike Pence va fi dizolvata in cateva saptamani, fiind convins ca grupul de lucru a facut „o treaba minunata".

- Indonezia a amanat pentru luna decembrie alegerile locale ce urmau sa aiba loc in septembrie, o decizie luata din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a comunicat miercuri secretariatul guvernului, transmite DPA. Presedintele Joko Widodo a semnat luni un decret de urgenta privind amanarea…

- Turcia a depasit oficial pragul de 3.000 de decese provocate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, conform AFP. In ultimele 24 de ore au murit 89 de pacienti cu COVID-19, bilantul ridicandu-se acum la 3.081, a precizat ministerul. In acelasi interval au fost raportate inca 2.936…

"Odata ce trecem de varful initial al pandemiei de coronavirus in Europa, trebuie sa ne pregatim pentru noul context, prioritatea principala a planului nostru de 'revenire la munca' fiind legata de implementarea standardelor globale Ford privind distantarea sociala si intarirea protocoalelor de sanatate…

- In contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, Ministerul Apararii Nationale a decis reconfigurarea numarului de militari romani care actioneaza, in urmatoarea perioada, in unele misiuni internationale.