Turcia a redus la cinci incendiile încă active în două provincii Dupa 12 zile consecutive de lupta sustinuta impotriva incendiilor, Turcia a reusit sa reduca numarul focarelor active in tara la cinci in doua provincii, fara ca flacarile sa ameninte zone populate, informeaza luni ziarul Haberturk citat de EFE.



"Am combatut 240 de incendii forestiere din 47 de provincii: 235 sunt sub control, continuam operatiunile in cinci incendii de padure", a declarat ministrul turc al agriculturii si silviculturii, Bekir Pakdemirli.



Autoritatile au reusit in cursul diminetii sa reduca numarul incendiilor la o singura provincie, la Mugla, in sud-vestul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

