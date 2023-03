Turcia a ratificat aderarea Finlandei la NATO

Parlamentul turc a ratificat in unanimitate joi seara aderarea Finlandei la NATO, care era blocata din mai anul trecut, la cateva zile dupa un vot similar al deputatilor ungari . Candidatura finlandeza, aprobata acum de toate cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificata cu voturile celor 276 de deputati, potrivit operatiunilor de vot transmise in direct la televiziune. Ankara continua sa blocheze candidatura Suediei, depusa concomitent cu Finlanda anul trecut, ca reactie la invazia rusa in Ucraina. Finlanda, nevoita sa respecte neutralitatea impusa de Moscova dupa razboiul cu Uniunea Sovietica…