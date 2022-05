Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, membra a NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniti ascunsi intr-un combinat siderurgic din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Trei fosti presedinti ai Ucrainei, Leonid Kucima, Viktor Iuscenko si Petro Porosenko, au lansat vineri un apel catre comunitatea internationala pentru a salva civilii si soldatii baricadati in tunelurile combinatului siderurgic Azovstal, din orasul asediat Mariupol, si au calificat atacurile fortelor…

- Peste o mie de soldați ucraineni, dintre care sute sunt raniți, se afla inca in oțelaria Azovstal, ocupata de trupele rusești la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, a declarat marți vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk, pentru agenția AFP, citata de Le Figaro . Astfel, dupa operațiunea de evacuare…

- Militarii ucraineni din interiorul otelariei Azovstal, din orasul portuar Mariupol sud estul Ucrainei asediat de fortele Moscovei, continua sa reziste atacurilor rusesti dupa ce sambata s a reusit evacuarea tuturor femeilor, copiilor si varstnicilor care isi gasisera refugiu in acest urias complex industrial,…

- Militarii ucraineni care sunt asediati de trupele ruse in otelaria Azovstal, din orasul Mariupol (sud-estul Ucrainei), au cerut sa fie evacuati prin procedura "extractiei", pe modelul folosit in 1940 la Dunkerque (Franta), in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial,

- Rusia a cerut din nou marți ca intreaga armata ucraineana sa „depuna armele” și ca aparatorii ramași la Mariupol sa inceteze „rezistența lor fara sens”.„Nu provocați destinul, nu va forțați norocul, luați singura decizie corecta – incetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de pușcași marini ucraineni s-au predat in orașul-port asediat Mariupol și a cerut forțelor ramase ascunse in combinatul siderurgic Azovstal sa se predea. Nu a existat niciun comentariu din partea oficialilor ucraineni cu privire la declarația facuta…

- Orasul-port Mariupol este in continuare sub blocada ruseasca si de cinci zile nu mai are curent, apa si caldura. Atacurile din timpul noptii, in nordul tarii, s-au soldat cu victime, potrivit serviciilor de urgenta ucrainene. Consiliul orasenesc din Mariupol, oras-port in sudul Ucrainei, a anuntat ca…