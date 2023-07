Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a majorat duminica cu aproape 200% taxele pe combustibili, pentru a finanta majorarea bugetului cu 1.120 miliarde de lire (42,2 miliarde de dolari), dupa ce cutremurele din februarie si alegerile prezidentiale din mai au dus la cresterea cheltuielilor, transmit Bloomberg si Reuters. Masura va…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Averea francezului Bernard Arnault, cel mai bogat om de pe planeta, a scazut cu 11,2 miliarde de dolari intr-o singura zi, pe fondul ingrijorarilor ca incetinirea economiei americane va duce la reducerea cererii pentru bunuri de lux, potrivit Bloomberg și Agerpres. Arnault, fondatorul grupului LVMH,…

- Erdogan a obținut cele mai multe voturi in primul tur al alegerilor din Turcia, dar Kilicdaroglu a avut mai multe voturi in marile orașe și in zone locuite de kurzi. Aceasta situație este prezentata intr-o harta difuzata de Bloomberg. Zonele din Turcia cu populație majoritara kurda sunt cele din sud-estul…

- Exporturile Chinei catre Rusia au atins un record in aprilie, cu 153% fața de anul precedent, ajungand la 9,6 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Administrația Generala a Vamilor din China arata ca cifra de afaceri a comerțului bilateral dintre China și Rusia in primul trimestru al acestui an…