Turcia a introdus o taxă turistică de la 1 ianuarie 2023. Hotelierii sunt revoltați Turcia a introdus o taxa turistica de la 1 ianuarie 2023. Astfel, turiștii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar, daca iși planifica o vacanța in Turcia. Turcia a introdus, de la 1 ianuarie 2023, o taxa pentru turiști. Astfel, vizitatorii sunt obligați sa plateasca o taxa suplimentara de 2% in hoteluri, moteluri, sate turistice, pensiuni, precum si pentru circuitele organizate de agentiile de turism, transmite agenția bulgara Novinite . Angajatii misiunilor diplomatice si ai organizatiilor internationale cu statut diplomatic nu vor plati taxa turistica. Decizia privind taxa turistica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

