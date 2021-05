Turcia a interzis importul de deşeuri pe bază de polimeri Turcia a interzis importul de deseuri pe baza de polimeri, in urma protestelor declansate dupa publicarea unor imagini cu deseuri de mase plastice provenite din Europa. Și care sfarsesc aruncate in gropi, provocand daune de mediu majore in aceasta tara, potrivit AFP. Un ordin publicat marti in Monitorul oficial de catre Ministerul Comertului a retras polimerii de pe lista deseurilor autorizate la import in Turcia. Pungi, caserole alimentare, ustensile de bucatarie Polimerii sunt utilizati la fabricarea unor obiecte de uz cotidian, precum pungi, caserole alimentare, ustensile de bucatarie sau jucarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

