Stiri pe aceeasi tema

- Statia meteo de la Agadir, din sudul Marocului, a inregistrat, vineri, o temperatura de 50,4°C, un nou record national, a anuntat Directia Generala de Meteorologie (DGM) din aceasta țara. Precedentul record a fost stabilit in 13 iulie (49,9°C), la Smara, un oras din Sahara Occidentala, potrivit DGM,…

- Statia meteo de la Agadir, din sudul Marocului, a inregistrat, vineri, o temperatura de 50,4°C, un nou record national, a anuntat Directia Generala de Meteorologie (DGM) din aceasta țara. Precedentul record a fost stabilit in 13 iulie (49,9°C), la Smara, un oras din Sahara Occidentala, potrivit DGM.

- Spania se confrunta cu al treilea val de caldura din aceasta vara. In Valencia s-au inregistrat 46,8 de grade Celsius, un nou record. Localnicii se plang din cauza caldurii și spun ca traiesc in condiții „mizerabile”, potrivit euronews.com.

- Temperatura inregistrata la suprafata oceanelor “a atins 20,96 grade Celsius pe 30 iulie 2023”, potrivit bazei de date ERA5, in contextul in care “precedentul record era de 20,95 grade Celsius si fusese stabilit in martie 2016”, a declarat un purtator de cuvant. Aceste date se refera la oceanele situate…

- Vremea in Alba in saptamana 24 – 30 iulie. Variații mari de temperatura: canicula și racoare. Prognoza meteo pe zile in localitați Vremea in Alba, in saptamana 24 – 30 iulie. Primele zile se anunța toride, cu temperaturi ce trec de 30-33 de grade Celsius. Apoi, la mijlocul saptamanii vom avea parte…

- Regiunea Xinjiang din China a inregistrat, duminica, un record de temperatura pentru mijlocul lunii iulie. Administratia nationala de meteorologie a anunțat ca temperaturile au ajuns... The post Record de temperatura in China. S-au inregistrat 52,2 grade Celsius intr-o regiune din vestul țarii appeared…

- Un record de temperatura pentru mijlocul lunii iulie a fost inregistrat in China, in regiunea Xinjiang (vest). Mercurul termometrelor a urcat duminica pana la 52,2 grade Celsius, potrivit administratiei nationale de meteorologie, in contextul unui val de canicula care a cuprins

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 30 iunie, un Cod galben de canicula, valabil pentru perioada 2-7 iulie curent pe tot teritoriul Republicii Moldova. Astfel, de duminica și pana vinerea viitoare, termometrele vor inregistra valori cuprinse intre +33 și + 35 de grade Celsius. Menționam…