- Sute de mii de hectare de paduri sunt afectate de incendii in mai multe zone din Rusia, care se confrunta un val de canicula. Elicopterele militare s-au alaturat, miercuri, eforturilor pompierilor de a ține sub control flacarile din Siberia, potrivit Euronews . Incendiile de padure se manifesta pe o…

- Luna iulie isi arata toata forta, prin temperaturi resimtite de pana la 40 de grade Celsius. Conform unei raportari a Administratiei Nationale de Meteorologie, in municipiul Constanta au fost inregistrate aproximativ 39 de grade Celsius, temperatura resimtita la ora 14.00, pe 15 ianuarie.Este cea mai…

- Temperaturi record in nordul Europei: in rezervația naturala Kevo, din nordul Finlandei, s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura din ultimii 107 ani. Au fost 33,5 grade Celsius. Iar in Norvegia, Institutul Meteorologic a inregistrat 34 de grade in apropierea de cercul polar.

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca focul s-a aprins dintr-o…

- Temperatura in Moscova a ajuns la 34,7 grade Celsius, fiind egalat un record vechi de 120 de ani, a anuntat serviciul rus de meteorologie. Potrivit meteorologilor, fenomenul reprezinta unul dintre efectele generate de schimbarile climatice.

- Astazi, vremea continua sa fie capricioasa, cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta data și instabilitate in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In București, va fi o vreme racoroasa. In timpul zilei se vor semnala innorari, temporar va ploua, iar dupa-amiaza…

