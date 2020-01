Turcia a încheiat operaţiunile de salvare în zonelei afectate de cutremur Turcia a incheiat luni operatiunile de salvare in zonele din estul tarii afectate de seismul produs vineri, dupa ce echipele de interventie au recuperat cadavrul ultimei persoane cautate sub daramaturile unei cladiri prabusite, bilantul cutremurului cu magnitudinea de 6,8 ajungand astfel la 41 de morti, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Seismul a provocat moartea a 37 de persoane in provincia Elazig, la circa 550 de km est de Ankara, si a patru persoane in provincia invecinata Malatya. Peste 1.600 de persoane au fost ranite, dintre care 86 se afla inca internate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare, care au muncit toata noaptea, au reușit sa salveze 45 de persoane de sub daramaturi, au anunțat duminica autoritatea turca pentru intervenție in caz de dezastru, dupa cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade care a afectat Turcia, soldat cu 35 de morți și peste 1.600 de raniți,…

- Echipe de salvare care au muncit toata noaptea de sambata spre duminica, au scos 45 de persoane dintre daramaturile imobilelor surpate in urma cutremurului puternic din Turcia, al carui bilant a crescut la 35 de morti, au anuntat duminica autoritatile turce, relateaza Reuters.Echipe de salvatori…

- 35 de persoane au murit, iar peste 1.600 au fost ranite in cutremurul de vineri din Turcia. Autoritatile au inregistrat 645 de imobile foarte avariate si alte 76 de imobile surpate in provinciile Elazig si Malatya. Salvatorii inca mai cauta supravietuitori printre daramaturi. Presa a relatat…

- Noul bilant al cutremurului violent ce a avut loc in Turcia vineri seara duce numarul persoanelor decedate la 31 iar pe cel al persoanelor ranite la 1.607, potrivit celui mai nou bilant al autoritatilor de la Ankara, citate de AFP, preluata de news.ro.Numarul persoanelor ranite in provinciile…

- UPDATE – Cel putin 22 persoane si-au pierdut viata si peste o mie au fost ranite in urma cutremurului care s-a produs, aseara, in estul Turciei, potrivit celui mai recent bilant, citat de Reuters. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar o ampla operatiune de salvare este in curs de derulare. Seismul a…

- Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters. Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare…

- Aproximativ 50.000 de persoane fug din provincia siriana Idleb in Turcia, a anuntat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand lipsa solidaritatii altor tari musulmane, mai inclinate, in opinia sa, sa se mobilizeze atunci cand este vorba despre trimiterea de armament, relateaza Reuters.Potrivit…