- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin impotriva COVID dezvoltat de China, transmite Agerpres, care citeaza agenția EFE. La studiu participa circa 1.200 de persoane, dintre care, cei mai mulți vor fi, in prima faza, lucratori in domeniul sanatații. Intre 1.200 și 1.300 de lucratori sanitari…

- China susține ca are un nou vaccin care va fi testat pe oameni și care are forma unui spray nazal. Acesta este al zecelea vaccin chinezesc care este testat pe oameni. Sprayul a fost dezvoltat anterior ca vaccin pentru gripa si este recomandat pentru utilizare in randul copiilor si adultilor... The post…

- Autoritațile din Rusia au anunțat ca un al doilea vaccin impotriva COVID-19 se afla in dezvoltare, dupa ce Sputnik V a fost lansat la inceputul lunii august. In laboratorul in care este dezvoltat serul, in Era Sovietica era desfașurat un program ilegal de arme biologice. La inceputul acestei luni, Vladimir…

- Un institut israelian de cercetari medicale subordonat Ministerului Apararii intentioneaza sa inceapa in luna octombrie testele clinice pe oameni pentru un vaccin impotriva COVID-19, a declarat joi ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, potrivit Reuters.Institutul Israelian de Cercetari…

- Compania farmaceutica nipona Agnes a anuntat ca va incepe sa testeze saptamana viitoare pe oameni un potential vaccin genetic impotriva COVID-19. Compania intenționeaza sa-l produca la scara larga in 2021, relateaza EFE, citata de Agerpres.