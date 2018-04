Procesul unui pastor american, acuzat de activitati 'teroriste' si a carui detentie in Turcia de un an si jumatate a alimentat tensiunile dintre Ankara si Washington, a inceput luni in vestul Turciei, a constatat un jurnalist al AFP prezent la fata locului. Procesul a inceput in cursul diminetii intr-o sala de audieri din complexul penitenciar Aliaga, in provincia Izmir. Andrew Brunson a afirmat ca isi va sustine apararea in turca, apeland la ajutorul traducatorilor doar atunci cand va simti nevoia. Barbatul in varsta de 50 de ani, care conducea impreuna cu sotia sa o biserica protestanta…